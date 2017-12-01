Центробанк одобрил допуск Промсвязьбанка к средствам гособоронзаказа

Промсвязьбанк войдет в перечень уполномоченных банков по сопровождению государственных оборонных заказов. Центральный Банк России уже направил соответствующий документ, подписанный первым зампредом ЦБ в аппарат правительства РФ, сообщает «Цензуры.Нет».

В документе, который был отправлен в конце сентября 2017 года, говорится, что Центральный Банк Российской Федерации не имеет возражений против включения ПАО «Промсвязьбанк» в список уполномоченных банков по сопровождению государственного оборонного заказа.

В этот перечень могут попадать только те финансовые организации, которые соответствуют трём главным критериям. Банк, который рассчитывает получить доступ к средствам гособоронзаказа должен находиться под контролем РФ или ЦБ. Также финансовая организация должна иметь капитал не менее 100 миллиардов рублей. Понадобится банку и лицензия на проведение работ, связанных с государственной тайной.

Однако первые два пункта стали не столь важны. Правительство России, при согласовании с президентом, может принять решение о включении банка в список уполномоченных по работе с гособоронзаказом даже если капитал организации меньше 100 миллиардов и она не находится под контролем государства или Центробанка. Но такое решение возможно только если банк имеет положительный опыт облуживания ГОЗа.

Таким образом, 1 октября 2017 года список уполномоченных банков пополнили «Россия», «Санкт-Петербург» и Новикомбанк, которые не имеют необходимого капитала. Также в этом перечне значатся СбербанкSBER -0,45%, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВБРР.

В Промсвязьбанке положительно восприняли возможность включения в список банков, которые могут работать с государственным оборонным заказом и отметили, что рекомендации ЦБ оценивают позитивно. Также в пресс-службе банка уточнили, что возможность, доступная как для государственных, так и для частных банков, создаёт отличный стимул для развития финансовой отрасли.