Клиенты Промсвязьбанка совершают бесконтактные платежи с помощью Apple Pay

Клиентам стал доступен сервис бесконтактной оплаты. Корпоративные карты Промсвязьбанка позволяют оплачивать все виды расходов, включая интернет-платежи, пишет «Цензуры.Нет».

При этом номер платежной карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого каждой транзакции присваивается уникальный номер, который используется однократно, шифруется и безопасно хранится в чипе устройства. Каждый секретный код генерируется автоматически.

Apple Pay легко установить и использовать. Оплачивать покупки в приложениях Apple Pay можно с помощью iPhone 6 и более современных моделей, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более современных моделях планшетов, с Apple Watch. Технологию Apple Pay поддерживает браузер Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra. Платеж подтверждается с iPhone 6 или более новой модели, либо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Оформить карту Промсвязьбанка можно дистанционно в интернет-банке для юридических лиц.