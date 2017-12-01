В щигровской школе с провисшим потолком детей перевели в другой корпус

В Щиграх по требованию прокурора запрещена эксплуатация опасного корпуса школы. Ранее мы рассказывали : в учебном корпусе для младших классов была угроза обрушения потолка. Сначала занятия в школе приостановили, обучение детей организовали в основном корпусе в две смены. По заключению специализированной организации «Курскгражданпроект» здание нуждалось в незамедлительном капитальном ремонте. Несмотря на это администрация школы с 22 ноября возобновила занятия в аварийном помещении. Тогда в ситуацию вмешались прокуроры, они потребовали приостановить занятия в требующем ремонта корпусе и организовать обучение детей в безопасных условиях. Как сообщили в надзорном ведомстве, эксплуатация опасного здания прекращена. Детей перевели в другие корпуса школы. В бюджете на 2018 год запланированы средства на проведение капремонта здания.









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