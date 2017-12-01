В Курске оценили качество самого новогоднего напитка

В преддверии нового года представители областной Администрации проверили шампанское с прилавков курских магазинов. Перед дегустацией 6 образцов «шипучего» напитка отправили на экспертизу в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Исследователи определяли давление углекислого газа в бутылке, крепость, содержание сахара, приведенного экстракта и летучих кислот. После тестирования к дегустации были допущено только 4 образца: Российское шампанское, «Абрау-Дюрсо», «Крымское игристое» и «Невская жемчужина». В списке низкокачественного шампанского - белое полусладкое «Ленинградское». Впрочем, окончательные результаты ещё не известны. Итоги исследования предоставят позднее. Также пока не уточняется точное место для проведения итоговой дегустации.



