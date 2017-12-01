Курское «Динамо» одержало непростую победу над «Касторс Брейн»

2-й круг группового этапа Евролиги для баскетболисток курского «Динамо» стартовал непростой гостевой победой. В Бельгии они встречались с одним из аутсайдеров группы «А» — командой «Касторс Брейн». Первый период поединка прошел под диктовку курянок. Однако уже во второй четверти их игра разладилась. В то время, как соперницы набирали обороты. Вплоть до третьего отрезка матча. И всё же догнать наших баскетболисток им не удалось. Итог встречи - 72:60 в пользу подопечных Лукаса Мондело. Для «Динамо» эта победа - 8-я кряду в текущем сезоне, и 26-я с начала прошлого турнира.



