Изменения в правилах оформления пропусков в пограничную зону

С 1 января 2018 г. вступят изменения по правилам оформления пропусков в пограничную зону. В связи с этим Пограничное управление ФСБ России по Курской области информирует, что всем лицам, въезжающим в пограничную зону, необходимо при себе иметь документы удостоверяющие личность (паспорт).

Гражданам, следующим в пограничную зону в пределы пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы РФ, необходимо иметь паспорт и оформить индивидуальный или коллективный пропуск.

Для получения индивидуального пропуска для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону (пятикилометровую полосу местности вдоль государственной границы РФ), необходимо направить заявления по форме согласно приложения № 2,3,4,5,6 к Административному регламенту ФСБ России.

Способ представления заявления определяется заявителем: письмом по почте, факсу, по электронной почте, по единому порталу государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также при личном обращении в Пограничное управление ФСБ России по Курской области по адресу:

г. Курск, улица Косухина, 49, тел. 8 (4712) 36-23-48;

e-mail: pu.kurskobl@fsb.ru .

Процедура оформления, выдача пропусков и разрешений – бесплатная, осуществляется для граждан Российской Федерации в срок до 15 дней, а для иностранных граждан и лиц без гражданства в срок до 30 дней.

Пропуск выдается:

гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого установлена пограничная зона, и которым въезд (проход) в пограничную зону необходимо осуществлять в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации на регулярной основе, - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 3 года;

другим категориям граждан - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 1 год.

Разъяснения и образцы бланков размещены в сети «Интернет», в том числе на сайте ФСБ России www.fsb.ru .

Перечень населенных пунктов, входящих в пятикилометровую полосу местности вдоль государственной границы Курской области, размещен на сайте Администрации Курской области https://adm.rkursk.ru .

Граждане, нарушившие правила режима государственной границы и пограничного режима, несут ответственность, согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации.