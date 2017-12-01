Поветкин настроился на 12-раундовый бой с Хаммером
Сегодня, 12:18
Российский боксер Александр Поветкин настраивается провести полный 12-раундовый бой с румыном Кристианом Хаммером, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге. Об этом он сообщил ТАСС перед взвешиванием. "Я всегда настраиваюсь на 12-раундовый бой", - сказал тяжеловес. Российский боксер с 5 декабря может проводить официальные поединки в связи с истечением дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре прошлого года перед боем против Бермейна Стиверна в допинг-пробе россиянина был обнаружен остарин. В бою Поветкин - Хаммер на кону будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Хаммера 22 победы и четыре поражения. На счету Поветкина 32 победы и одно поражение.