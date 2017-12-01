Спустя 8 лет в КЧР задержали подозреваемого в расстреле Ислама Крымшамхалова

Черкесск, 14 декабря. На прошлой неделе в Черкесске поймали подозреваемого в резонансных убийствах Рустама Копсергенова. 36-летнего преступника правоохранители Карачаево-Черкесии искали восемь лет.

Следователи предполагают, что Копсергенов стал исполнителем убийства оппозиционного депутата Карачаево-Черкесского парламента ИсламаКрымшамхалова. Его застрелили в январе 2009 года прямо возле здания Верховного суда республики. Правоохранители и родные убитого уверены, что преступление было совершено по политическим мотивам. Крымшамхалов неоднократно испытывал прессинг и давление со стороны высокопоставленных чиновников из республиканской администрации.

Также задержанный Копсергенов мог стать исполнителем убийства замначальника Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК) Мухамеда Тлябичева. Его убили возле двери собственной квартиры.

Похожей смертью умер Заодин Ионов, начальник колхоза в одном из аулов в Карачаево-Черкесской республики. Его расстреляли недалеко от дома на глазах родителей, жены и детей.