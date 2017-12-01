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Из Курской области выдворили 137 иностранцев

Сегодня, 12:40
Из Курской области выдворили 137 иностранцев
За 11 месяцев курские приставы препроводили до пунктов пропуска через Государственную границу России 137 иностранцев. Административному выдворению подвергались граждане Таджикистана, Узбекистана, Украины, Армении, Молдовы, Вьетнама, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Эквадора, Непала и Конго. 51 человек покинул Россию за свой счет. Остальных выдворили за счет средств федерального бюджета. В ближайшее время Россию покинут двое граждан из Украины и Экваториальной Гвинеи. Сейчас они находятся в Спецучреждении УМВД России по Курской области. Напомним, выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводами для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории РФ либо нарушение правил трудовой деятельности. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа, запрет въезда в нашу страну на 5 лет. 

 

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