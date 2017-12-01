Высказывания зампреда ЦБ Поляковой о банках очень похожи на сказки

Зампред ЦБ РФ Ольга Полякова рассказала СМИ о «стабилизации деятельности кредитных организаций» и росте прибыли. До нее делились с общественностью сказочными историями зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев. Как сообщает«Версия», эксперты утверждают о заказном характере публикации.

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров утверждает, регулятор своими действиями губит банки. Сейчас в банковском секторе наблюдается снижение инвестирования и деловой активности, - отмечают наблюдатели.

Еще один веселый рассказ от Поляковой — оживление кредитования. И это при том, что статистика доказывает обратное: большая часть кредитов направляется на погашение прошлых ссуд.

Также Полякова отмечает повышение доверия россиян к банкам, о чем, по ее мнению, свидетельствует рост вкладов. В реальности все наоборот, тысячи людей потеряли свои деньги из-за краха банков, что привело к массовому оттоку вкладчиков. Кроме того, уже четвертый год наблюдается падение доходов и россияне не могут позволить себе такую роскошь как депозиты. Стоит напомнить о банке «Югра», из-за отзыва лицензии у которого лишились своих средств более 30 тысяч вкладчиков-превышенцев.

Прибыль в «Бинбанке» и «Открытии» составила 1,1 трлн. Рублей за девять месяцев, - сообщает Полякова. Если ознакомиться с актуальными данными на эту тему, можно увидеть, что потери санируемых банков спровоцировали снижение прибыли сектора в полтора раза за девять месяцев.

Похоже,Полякова намеренно вешает лапшу на уши общественности. СМИ вынуждены публиковать абсурдные истории и нахваливать достижения команды Набиуллиной. Только эти красивые сказке не смогут предоставить экономическую катастрофу.