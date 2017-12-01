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В Курске ловили водителей, не оформивших на себя автомобиль

Сегодня, 12:52
В Курске ловили водителей, не оформивших на себя автомобиль
В Курске ловили водителей транспортных средств с незарегистрированными государственными номерами. В поле зрения сотрудников ГИБДД попадали автомобилисты, которые не регистрируют приобретённую машину в установленные сроки. В этом случае все штрафы за нарушения ПДД нового владельца получают прежние собственники. Передвижение таких автомобилей фиксирует комплекс «Кордон». За несколько часов рейда выявили 5 водителей с нарушениями регистрации, за год - 183. Как напомнили в УМВД: поставить на учет приобретённый автомобиль необходимо в течение 10 суток с момента покупки. Уделяют дорожные полицейские внимание и нечитаемым или видоизмененным автомобильным номерам. За год за подобное правонарушение привлекли более 4 тысяч водителей. К слову, за поездку на машине с измененными номерами предусмотрено лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

 

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