В Курске ловили водителей, не оформивших на себя автомобиль

В Курске ловили водителей транспортных средств с незарегистрированными государственными номерами. В поле зрения сотрудников ГИБДД попадали автомобилисты, которые не регистрируют приобретённую машину в установленные сроки. В этом случае все штрафы за нарушения ПДД нового владельца получают прежние собственники. Передвижение таких автомобилей фиксирует комплекс «Кордон». За несколько часов рейда выявили 5 водителей с нарушениями регистрации, за год - 183. Как напомнили в УМВД: поставить на учет приобретённый автомобиль необходимо в течение 10 суток с момента покупки. Уделяют дорожные полицейские внимание и нечитаемым или видоизмененным автомобильным номерам. За год за подобное правонарушение привлекли более 4 тысяч водителей. К слову, за поездку на машине с измененными номерами предусмотрено лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.



