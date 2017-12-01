За день пострадали 6 пешеходов, в том числе ребенок

Сводки курской Госавтоинспекции продолжают пополнять ДТП с участием пешеходов. 13 декабря их было 6.

Около 8 утра в Курске на проезде Сергеева "десятка" сбила на "зебре" женщину. Спустя два часа под колеса "БМВ" на улице Ленина попала 71-летняя пенсионерка, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. Два ДТП с участием пешеходов зафиксировано в Октябрьском районе: в одном из них пострадала 10-летняя девочка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Еще по одному происшествию зарегистрировано в Судже и Железногорске. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения.



