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За день пострадали 6 пешеходов, в том числе ребенок

Сегодня, 14:23
За день пострадали 6 пешеходов, в том числе ребенок
Сводки курской Госавтоинспекции продолжают пополнять ДТП с участием пешеходов. 13 декабря их было 6. 
Около 8 утра в Курске на проезде Сергеева "десятка" сбила на "зебре" женщину. Спустя два часа под колеса "БМВ" на улице Ленина попала 71-летняя пенсионерка, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. Два ДТП с участием пешеходов зафиксировано в Октябрьском районе: в одном из них пострадала 10-летняя девочка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Еще по одному происшествию зарегистрировано в Судже и Железногорске. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения.

 

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