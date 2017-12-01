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В колонии перехватили 10 «посылок» с 19 мобильниками

Сегодня, 14:29
В колонии перехватили 10 «посылок» с 19 мобильниками
Накануне вечером на территории, прилегающей к исправительной колонии №2, заметили двух подозрительных парней. Они пытались перебросить в режимную зону запрещенные предметы. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, сотрудники учреждения задержали нарушителей. Одновременно внутри колонии перехватили переброшенный пакет. Всего сотрудники изъяли 10 «посылок» с 19 сотовыми телефонами и 2 SIM-картами. Выяснилось, что нарушителями оказались 29-летний уроженец Краснодара и 24-летний житель Курска. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. 

 

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