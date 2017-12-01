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Сегодня Поветкин сразится с Хаммером

Сегодня, 08:06
Сегодня Поветкин сразится с Хаммером
Сегодня в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса. В его рамках на ринг выйдет 38-летний уроженец Курска Александр Поветкин. В своем 34-м бою он встретится с 30-летним румынским супертяжем Кристианом Хаммером. На кону временный интернациональный чемпионский титул по версии WBO. Победителю поединка предстоит сразиться с чемпионом мира по версии WBO — новозеландцем Джозефом Паркером. Взвешивание показало, что Хаммер на 15 килограммов тяжелее Русского Витязя. Напомним, Поветкин провел на профессиональном ринге 33 боя, одержав 32 победы. На счету Хаммера 22 победы в 26 поединках. Как сообщил портал sportbox.ru, билетов на боксерский вечер в продаже практически не осталось. Дворец спорта, где состоится мероприятие, вмещает 5 тысяч зрителей.

 

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