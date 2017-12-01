поиск по сайту
 

Пьяный курянин "заминировал" рынок

Сегодня, 15:09
Пьяный курянин
12 декабря по системе «112» поступило сообщение о том, что в Курске заминировано здание сельскохозяйственного рынка на проспекте Хрущева. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, на место незамедлительно направились все оперативные службы. Из помещений рынка эвакуировали более 50 человек. Территорию оцепили и проверили на наличие взрывных устройств. Выяснилось, что вызов оказался ложным. Телефонного террориста вычислили быстро. Курянин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сообщал о «заминировании».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама