Пьяный курянин "заминировал" рынок

12 декабря по системе «112» поступило сообщение о том, что в Курске заминировано здание сельскохозяйственного рынка на проспекте Хрущева. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, на место незамедлительно направились все оперативные службы. Из помещений рынка эвакуировали более 50 человек. Территорию оцепили и проверили на наличие взрывных устройств. Выяснилось, что вызов оказался ложным. Телефонного террориста вычислили быстро. Курянин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сообщал о «заминировании».