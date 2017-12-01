поиск по сайту
 

Курская фирма задолжала 50 сотрудникам более 3,5 млн

Сегодня, 16:01
Курская фирма задолжала 50 сотрудникам более 3,5 млн
50 работников курчатовской организации получили заработную плату. Как сообщили в службе судебных приставов, общество с ограниченной ответственностью «Полюс» задолжало своим сотрудникам 3 миллиона 700 тысяч рублей. Чтобы выплатить долги по зарплате, приставы арестовали строительные материалы и три автотранспортных средств, принадлежащих фирме. Арестованное имущество передано на принудительную реализацию. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело.       

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама