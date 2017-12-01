Курская фирма задолжала 50 сотрудникам более 3,5 млн

50 работников курчатовской организации получили заработную плату. Как сообщили в службе судебных приставов, общество с ограниченной ответственностью «Полюс» задолжало своим сотрудникам 3 миллиона 700 тысяч рублей. Чтобы выплатить долги по зарплате, приставы арестовали строительные материалы и три автотранспортных средств, принадлежащих фирме. Арестованное имущество передано на принудительную реализацию. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело.