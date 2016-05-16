Власти Курска прокомментировали идею убрать трамваи

Новым замом главы Курска стал Андрей Куцевалов, который боролся за кресло градоначальника. В своей программе он предлагал отказаться от трамваев. После назначения сообщил, что от своей идеи не отказывается, что вызвало общественный резонанс. Власти Курска решили поставить точку в этом вопросе. Директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко заявила: "В Курске городской электротранспорт работает и будет работать в плановом режиме. Ежедневно на маршруты выходит 42 трамвая по четырем маршрутам". Пупко отметила, что парк постоянно обновляется. Сейчас в нем 70 единиц. Помимо этого, идут переговоры с правительством Москвы о безвозмездной передаче Курску 20 трамваев. Протяжённость маршрутной сети трамвая -более 88 км, она связывает Сеймский и Железнодорожный округ с центром города. Ежегодно только трамваями перевозится более 12 млн. человек, причем около 60% пассажиров – граждане льготных категорий.