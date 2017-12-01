В снегопады запретят остановку автомобилей на городских магистралях

Глава Курска Николай Овчаров провел совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Речь, в частности, шла мерах для обеспечения нормальной работы снегоочистительной техники на городских улицах и сохранить при этом уровень пропускной способности автодорог. Традиционно на зиму власти временно ограничивают движения на крутых участках улиц Мирная, Дружининская, Уфимцева и Ватутина. До нет гололеда и обильных снегопадов ими можно пользоваться, однако с наступлением неблагоприятных погодных условий закроют участки по Мирной - от улицы Володарского до Тускарной, по Дружининской - от улицы Пионеров до Нижней Луговой, по улице Уфимцева - от улицы Горького до Володарского, по улице Ватутина - от Семёновской до Золотого проезда.

Кроме того, для беспрепятственной работы снегоуборочной техники на зиму запретят остановку автомобилей на ночь вдоль дорог по улицам Ленина, Радищева, Дзержинского, Горького, Мирная, Сумская, Косухина, Студенческая, 50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков), Гагарина (на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова) с 20.00 до 8.00, а на проспектах Дружбы, Победы, Клыкова и Хрущева - круглосуточно.











