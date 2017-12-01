Соцучреждения Курской области получили новое оборудование

Более 4 миллионов рублей из резервного фонда Президента РФ поступили на приобретение нового оборудования для соцучреждения Курской области. В Щигровском психоневрологическом интернате на эти средства установили новое оборудование для стирки и приготовления пищи. Учреждение в Судже приобрело современные газовые котлы для более надежной подачи тепла. В Краснооктябрьском интернате для перевозки в медицинские организации лежачих пациентов закуплено 2 санитарных автомобиля, а для обеспечения бесперебойного электроснабжения — резервный дизель-генератор. Новые транспортные средства получили в Ольшанском интернате.