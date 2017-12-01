Компания Алексея Хотина без проблем расплатилась по долгам

Компания «Фазис», которая принадлежит основному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, выполнила условия мирового соглашения с «Альфа-банком» и выплатила финучреждению $41,6 млн.

«Альфа-банк» в октябре текущего года обратился в Арбитражный и Мещанский суды Москвы с исками о досрочном погашении кредитов структурами Алексея Хотина. Мещанский суд 10 ноября удовлетворил иск банка и постановил выплатить ему $43,3 млн по кредитному договору и $700 млн по договорам поручительства. Позднее стороны пришли к мировому соглашению.

Представители Алексея Хотина отмечали, что у «Альфа-банка» не было никаких оснований требовать досрочного погашения задолженности через суд. Компании своевременно и в полном объеме выполняли кредитные обязательства перед финучреждением.