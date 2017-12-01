В трех районах Курской области ввели карантин по бешенству

В трех районах Курской области: Тимском, Пристенском и Конышевском — установлен карантин по бешенству - сообщает Россельхознадзор. В начале декабря на территориях сельсоветов этих районов выявили больных животных. В селе Заречье Тимского района бешеная лисица забежала во двор. Хозяева убили животное и вызвали ветеринаров. Лабораторные исследования подтвердили диагноз. На станции Арбузово Конышевского района тоже столкнулись с больной лисой. А жителям села Большие сети Пристенский района пришлось ловить незваных гостей дважды. Вначале в одном из дворов убили лису. Через два дня переполох случился рядом с другим домом, там во двор забежала куница. Исследования подтвердили, что оба зверя были больны.



