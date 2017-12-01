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"Мир детства" собрал 28 миллионов

Сегодня, 12:15
В этом году в копилку «Мира детства» поступило более 28 миллионов рублей. Деньги поступают различными способами - переводятся на счет благотворительного марафона, а также собираются в ящики, установленные в торговых центрах. Благодаря таким ящикам удалось собрать более миллиона. Всего же за 10 лет работы марафона «Мир детства» было собрано 247 млн рублей. Все эти средства идут на помощь малообеспеченным, тяжелобольным детям, а также на поддержку юных талантов. Например, на последнем заседании оргкомитета решили вручить сертификат на 80 тысяч рублей юной талантливой курянке из малообеспеченной семьи Татьяне Доренской на покупку скрипки. Только в этом году помощь от марафона получила 1071 семья. 

 

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