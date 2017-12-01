Под Курском фура, перевозившая свиней, опрокинулась в пруд

Уникальная спасательная операция прошла в Золотухинском районе. Информация о необычном ДТП поступила в «Службу спасения-112» вечером 14 декабря. Водитель грузового автомобиля «Скания» при развороте в районе деревни Богдановка не справился с управлением и съехал в местный пруд. Необычность аварии заключалось в том, что в прицепе находились 179 голов свиней. Животных закупили на местной ферме и должны были доставить в Калужскую область. По словам водителя, навигатор указал неверную дорогу, пришлось разворачиваться. На обочине грузовик попал на мягкий грунт, который и «стянул» большегруз в водоём. На место ДТП направились все экстренные службы. Чтобы поставить фуру на колеса, привлекались сразу два автокрана – от Аварийно-спасательной службы Курской области и частной организации. Спасатели закрепили тросы, и спецтехника вытащила грузовик на трассу. Ни водитель, ни живой груз не пострадали. Все терпеливо дождались завершения спасательной операции. Никаких серьезных повреждений автомобиль не получил, а потому благополучно своим ходом отправился в Калужскую область.



