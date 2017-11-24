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Курская полиция задержала гастролирующую воровку

Сегодня, 14:35
Курская полиция задержала гастролирующую воровку
В Хомутовском районе задержана подозреваемая в серии краж у пожилых курян. Ей оказалась 47-летняя жительница Калужской области. Ранее судимая женщина приехала в наш регион сна криминальные гастроли. Ее жертвами стали трое пожилых граждан. В дом 72-летней пенсионерки подозреваемая проникла, найдя спрятанный ключ. Ее не смутило, что в соседней комнате спал супруг потерпевшей. Она похитила более 20 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что злоумышленница совершила еще две кражи в других деревнях. Там под предлогом скупки пуха она отвлекала хозяев, проникала в жилье потерпевших и похищала деньги. Полицейские определили автомобиль, на котором передвигалась подозреваемая, и задержали ее при попытке пересечь Курскую область. Возбуждено уголовное дело. Воровка находится под арестом. Выясняется ее причастность к аналогичным преступлениям в других районах - сообщили в УМВД.

 

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