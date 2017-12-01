Соцстрах принимает инвалидов

С 1 января 2018 г. Курскому региональному отделению Фонда социального страхования возвращены функции по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Сегодня полным ходом идут подготовительные работы.

- К приему такой массы дел мы начали готовиться полгода назад, - рассказала управляющий отделением Нина Ткачева. - Сегодня нами принято от комитета соцобеспечения на бумажном носителе и в электронных реестрах, более 10 тысяч дел инвалидов. Проведен анализ выполнения рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации, на портале размещены планы закупок. Рассчитываем, что уже в феврале будут заключены контракты и мы будем обеспечивать данную категорию граждан всеми необходимыми реабилитационными средствами. Курянам не стоит беспокоиться и приходить в отделение Фонда для выяснения, передано его дело или нет – все документы будут передаваться в обязательном порядке.

Выдача санаторно-курортных путевок будет осуществляться в порядке очередности. О сроке получения путевки граждане будут своевременно проинформированы.

Гражданам следует знать, что если истек ли срок действия справки на получение путевки, который составляет 12 месяцев, ее своевременно следует обновить. Справку 070/У, а в последующем и заявление на предоставление услуг вместе с документами с 1 января в Курское региональное отделение Фонда рекомендуется направлять в электронном виде через МФЦ или Единый портал государственных услуг, которые есть как в областном центре, так и в районах области.

Необходимые консультации по вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации в 2018 году можно будет получить по телефонам «Горячей линии» Курского регионального отделения Фонда социального страхования:

• по обеспечению ТСР и ПОИ: 72-23-69;

• по обеспечению санаторно-курортным лечением: 72-23-67.

Граждан льготных категорий по данным вопросам будут принимать по адресу: г. Курск, ул. Никитская, 4а; инвалидов 1 группы по адресу: г. Курск, ул. Никитская, 16.



