поиск по сайту
 

Отзыв лицензии «Югры» Центробанком: заключение эксперта

Сегодня, 15:47
Отзыв лицензии «Югры» Центробанком: заключение эксперта

Иск «Югры» к Центробанку о признании незаконным отзыва лицензии будет рассмотрен в Арбитражном суде 18 декабря. В правовом заключении профессора, участника НКС при Верховном Суде РФ Светланы Карелиной,  опубликованном  на портале Право.ру, тщательно разбираются действия регулятора

Юрист опирается на Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

По утверждению Карелиной, отзыв лицензии у банка — это крайняя мера. Она напоминает, что подобное решение должно приниматься на основе справедливости и соразмерности, а также Центробанк должен учитывать интересы клиентов и акционеров кредитной организации.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама