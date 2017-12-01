Отзыв лицензии «Югры» Центробанком: заключение эксперта

Иск «Югры» к Центробанку о признании незаконным отзыва лицензии будет рассмотрен в Арбитражном суде 18 декабря. В правовом заключении профессора, участника НКС при Верховном Суде РФ Светланы Карелиной, опубликованном на портале Право.ру, тщательно разбираются действия регулятора

Юрист опирается на Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

По утверждению Карелиной, отзыв лицензии у банка — это крайняя мера. Она напоминает, что подобное решение должно приниматься на основе справедливости и соразмерности, а также Центробанк должен учитывать интересы клиентов и акционеров кредитной организации.