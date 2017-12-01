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Курянина, устроившего взрыв в жилом доме на Сумской, отправили в колонию

Сегодня, 15:50
Курянина, устроившего взрыв в жилом доме на Сумской, отправили в колонию
Суд поставил точку в деле курянина, который устроил взрыв в трехэтажке на улице Сумская Курска. Напомним, ЧП произошло в марте 2015 года. 23-летний курянин, употребляющий наркотики, перерубил газовую трубу. Пострадали три человека, в том числе сам виновник взрыва. Завели уголовное дело. Ущерб составил около 5 миллионов рублей. Вынесен приговор теперь уже 25-летнему курянину. Суд признал его виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества и приговорил к двум годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 

 

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