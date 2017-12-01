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В Курской области с нового года вырастет минимальная зарплата

Сегодня, 17:48
В Курской области с нового года вырастет минимальная зарплата
Глава региона подписал соглашение о минимальной заработной плате в Курской области на 2018 год. В следующем году в частных организациях никто не будет получать меньше 10 тыс. рублей. Установленный МРОТ выше прожиточного минимума на 7%. Сейчас «минималка» - 9804 рубля, а после нового года — почти на 400 больше. Ежегодное трехстороннее соглашение между областной администрацией, профсоюзами и предпринимателями заключается около 10-ти лет. Благодаря этому удается контролировать внебюджетные организации. В бюджетной сфере минимальная зарплата устанавливается на федеральном уровне. В 2018-м она составит 9 тыс. 489 рублей.

 

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