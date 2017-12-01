Сегодня утром в Курске на автомобили повалились два дерева

Сегодняшнее утро для некоторых курских автовладельцев началось с неприятных инцидентов. Сразу в двух дворах на легковые автомобили упали деревья. Сначала на Хуторском проезде рухнул ствол на проезжую часть, перекрыв проезд. Дерево также зацепило и повредило припаркованный автомобиль. Чуть позже на КЗТЗ береза упала на ВАЗ. Как уверяют очевидцы, от плачевных последствий автомобиль спас спойлер.

Добавим, курское МЧС уже распространило штормовое предупреждение. Сегодня ожидается сильный ветер до 17 м/с. Обещают обильные осадки в виде мокрого снега. Также возможно его налипание на проводах и деревьях. Кроме того, на дорогах гололедица. Внимательными и осторожными следует быть всем участникам дорожного движения, автовладельцам стоит внимательнее выбирать место для парковки.

фото группа ВК «АВТОКАДР_46»