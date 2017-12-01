В выходные в Курской области насмерть сбили пешехода, еще 4 пострадали

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 16 декабря во Льговском районе. Как рассказали в ГИБДД, 22-летний водитель за рулем «Фольксвагена» в пути следования допустил наезд на 44-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшая от полученных ранений скончалась. Добавим, в минувшие выходные в Курской области произошли еще 4 аварии с участием пешеходов. Две из них Курске. Одну женщину сбили на «зебре», другая – переходила дорогу в неположенном месте. В Железногорске под колеса автомобиля попал подросток. Водитель с места ДТП скрылся. Его разыскивает полиция. В Октябрьском районе в темное время суток еще одна женщина попала под «Ауди». Всех пострадавших с травмами доставили в больницу.















