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В выходные в Курской области насмерть сбили пешехода, еще 4 пострадали

Вчера, 15:01
В выходные в Курской области насмерть сбили пешехода, еще 4 пострадали
ДТП со смертельным исходом произошло вечером 16 декабря во Льговском районе. Как рассказали в  ГИБДД, 22-летний водитель за рулем «Фольксвагена» в пути следования допустил наезд на 44-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшая от полученных ранений скончалась. Добавим, в минувшие выходные в Курской области произошли еще 4 аварии с участием пешеходов. Две из них Курске. Одну женщину сбили на «зебре», другая – переходила дорогу в неположенном месте.  В Железногорске под колеса автомобиля попал подросток. Водитель с места ДТП скрылся. Его разыскивает полиция. В Октябрьском районе в темное время суток еще одна женщина попала под «Ауди». Всех пострадавших с травмами доставили в больницу.  

 

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