Адвокаты банка «Югра»: позиция представителей ЦБ в суде выглядит неубедительной

В Арбитражном суде Москвы банк «Югра» оспаривает приказы Центрального банка об отзыве лицензии и введении временной администрации. Как сообщили юристы «Югры», представили регулятора не могут в суде подтвердить обвинения по отношению к банку, в том числе и манипуляции со вкладами.

Ранее Арбитражный суд удовлетворил ходатайство представителей «Югры» о востребовании у Банка России текста протокола номера 36, а также пояснения по принятию приказа об отзыве лицензии. Юристы «Югры» утверждают, что согласно данному документу Центробанк изначально не собирался отзывать лицензию у банка.

Юристы «Югры» добивались привлечения к делу АСВ, но судья Наталия Дейна отклонила ходатайство. Адвокаты «Югры» заявляют об отсутствии оснований для отзыва лицензии. Они подчеркивают, что банк «Югра» выполнял нормативы ЦБ РФ без нарушений, а размер капитала не снижался ниже минимального значения.