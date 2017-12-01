В курском филиале МРСК Центра из-за непогоды введен режим повышенной готовности

В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемыми в западных районах Курской области (осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление северо-восточного ветра с порывами до 17 м/с) в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» введен режим повышенной готовности (РПГ).

Усилен контроль за функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. Центр управления сетями Курскэнерго ведёт постоянный мониторинг обстановки. Локальные отключения устраняются по заявкам потребителей бригадами районов электрических сетей, оснащенными необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой. В их распоряжении находится также техника повышенной проходимости.

В связи с ухудшением погодных условий, Курскэнерго просит жителей области соблюдать правила безопасности. Будьте осторожны: при обнаружении оборванного провода не приближайтесь к нему ближе, чем на 8-10 метров, и сообщите о неисправности в ближайший район электрических сетей.

Об отключениях электроэнергии и оборванных проводах можно сообщать по телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.



