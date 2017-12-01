поиск по сайту
 

В Курске под видом массажного салона работал бордель

Вчера, 16:40
В Курске под видом массажного салона работал бордель
 
Полиция пресекла в Курске деятельность массажного салона, где за деньги оказывали интимные услуги. Салон эротического массажа открылся этим летом. Помещение располагалось на Сумской в арендованном подвале административного здания автозаправки. В салоне работали три женщины в возрасте от 22 до 32 лет. По информации УМВД, изначально клиент заказывал массаж, а потом ему предлагали интимные услуги. При обыске изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. В помещении находилась книга предложений, где клиенты оставляли отзывы о процедурах, в том числе интимного характера. Салоном управляли две женщины. Одна из них ранее работала администратором в аналогичном заведении, его закрыли после вмешательства полиции. В отношении хозяек борделя возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама