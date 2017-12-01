В Курске под видом массажного салона работал бордель
Вчера, 16:40
Полиция пресекла в Курске деятельность массажного салона, где за деньги оказывали интимные услуги. Салон эротического массажа открылся этим летом. Помещение располагалось на Сумской в арендованном подвале административного здания автозаправки. В салоне работали три женщины в возрасте от 22 до 32 лет. По информации УМВД, изначально клиент заказывал массаж, а потом ему предлагали интимные услуги. При обыске изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. В помещении находилась книга предложений, где клиенты оставляли отзывы о процедурах, в том числе интимного характера. Салоном управляли две женщины. Одна из них ранее работала администратором в аналогичном заведении, его закрыли после вмешательства полиции. В отношении хозяек борделя возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.