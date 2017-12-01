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Выходные в Курске были самыми теплыми за всю историю наблюдений

Вчера, 17:37
Выходные в Курске были самыми теплыми за всю историю наблюдений
В минувшие выходные в Курске был установлен температурный рекорд. Гидрометцентр зафиксировал самую высокую температуру декабря за всю историю метеонаблюдений. В субботу в регионе потеплело до +8,6 градусов. В воскресенье стало чуть холоднее +7. Как пояснила порталу "Моё Онлайн Курск" начальник курского Гидрометцентра Мария Палехина, в регионе царит аномально теплая погода, обычная для апреля. В субботу и воскресенье был абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений Курской области, то есть с конца XIX века. Новых рекордов, судя по всему, пока не будет. В регионе ожидается похолодание. Ну а сегодня объявлено штормовое предупреждение. Уже наблюдаем обильные осадки. Также ожидаются сильный ветер до 17 м/с и гололедица.  

 

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