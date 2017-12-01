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Адвокаты банка «Югра»: Центробанк не может доказать свои обвинения

Вчера, 18:42
Адвокаты банка «Югра»: Центробанк не может доказать свои обвинения
 Банк «Югра» доказывает отсутствие оснований для ввода временной администрации и отзыва лицензии в Арбитражном суде города Москва. Центробанк, в свою очередь, так и не предоставил подтверждение собственных обвинений, в том числе, и в махинациях со вкладами.
 Напомним, не так давно несмотря на протесты Центробанка Арбитражный суд удовлетворил ходатайство представителей «Югры» и приобщил к материалам дела протокол номер 36 и пояснения по процедуре принятия приказа об отзыве лицензии. Как заявляли адвокаты банка в суде, согласно данному документу регулятор изначально не принимал решение об отзыве лицензии.
 Адвокаты «Югры» подчеркивают, что основания для отзыва лицензии были применены незаконно и указывают, что «Югра» не нарушила ни один из обязательных нормативов, в частности, не допускала снижения собственных средств ниже минимального значения.

 

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