Курские активисты ОНФ участвуют в «Форуме действий»

В Москве проходит двухдневный «Форум действий» Общероссийского народного фронта. Форум собрал более 4 тысяч участников: экспертов ОНФ, представителей власти различных уровней и журналистов. Курскую область представляют 10 активистов. Основная тема форума – экология. На площадке «Экология будущего» участники обсуждают проблемы вывоза твёрдых коммунальных отходов, эксплуатации полигонов, нарушения природоохранного законодательства и наказания за них. О примерах таких наказаний рассказала координатор проекта «Генеральная уборка» ОНФ Курской области Марина Нешина.

Марина Нешина: «В Московской области разрабатывались электронные модели, которые позволяют просчитывать стоимость вывоза твёрдых коммунальных отходов от населения. С помощью этих программ можно снизить стоимость. Можно выбрать оптимальный маршрут для вывоза твёрдых коммунальных отходов, чтобы на население не ложилась дополнительная нагрузка за вывоз ТКО. Когда меняется региональное законодательство для того, чтобы пресечь нарушения. Можно сфотографировать человека либо машину, которая вывозит твёрдые коммунальные отходы куда-то. И по результатам выявленного нарушения заводятся административные дела, и виновные несут наказания. В том числе, если на земельном участке расположена свалка, через суд заставляют собственника земель убирать свалки, в том числе и муниципалитеты. Был прецедент уже один в Московской области, когда за ненадлежащее исполнение требований по содержанию земельного участка у муниципалитета была отобрана земля. Я думаю, это очень положительный опыт и можно попытаться его перенять и в Курской области».

Форум продлится два дня. По его итогам активисты сформируют предложения и направят их президенту.















