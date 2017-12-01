Спасатели вызволили курянина, застрявшего на день в коллекторе

Сегодня спасатели выезжали на необычный вызов: на проспекте Ленинского Комсомола Курска в теплотрассе застрял мужчина. Его услышали гулявшие рядом дети. Они и вызвали спасателей. Ребят привлекли негромкие крики. Прислушавшись, поняли, что исходят они из-под земли, а вернее, из-под плиты теплотрассы. Прибывшие спасатели выяснили, что в коллекторе находится мужчина лет сорока. Сам пострадавший объяснил, что подробностей случившегося с ним не помнит – был пьян. Специалисты попытались сначала найти «дорогу» к пострадавшему, однако ход был таким узким, что в него с трудом проникла бы даже кошка.

В итоге спасатели решили с помощью бензореза в плите проделать отверстие. Таким образом они вызволили почти голого курянина. Мужчина рассказал, что снял с себя одежду, чтобы лучше продвигаться в поисках выхода. В замкнутом помещении он находился почти целый день, на улице оказался в одном нижнем белье. Спасатели передали курянина медикам, которые оказали ему помощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает - успокоили в МЧС.