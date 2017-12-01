В Курской области выбирать президента будут на 1163 участках

В России началась президентская избирательная кампания. Выборы назначены на 18 марта 2018 года. Для голосования в Курской области будет открыто 1163 избирательных участка. Как сообщила председатель регионального избиркома Галина Заика, правом голоса обладают свыше 900 тысяч избирателей. Самая значимая новация предстоящих выборов - возможность проголосовать по месту своего нахождения. Это означает, что избиратель сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации. Для этого нужно заранее сообщить, где он будет находиться в день выборов, соответственно, в какой участок удобнее всего явиться. Это можно сделать в том числе через портал госусуги. Еще одна важная новация: впервые в помещениях не только участковых, но и территориальных избирательных комиссий будет организовано видеонаблюдение. На абсолютном большинстве участков в Курской области планируется применять технологию QR-кодирования протоколов об итогах голосования.