В курском МФЦ устроят акцию «Узнай о своих долгах»

Сегодня с 11 до 13 часов в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, что в Курске на Верхней Луговой, 24, состоится акция «Узнай о своих долгах». Ее устроят судебные приставы. Как пояснили в ведомстве, в МФЦ организуют работу мобильного пункта. В рамках акции приставы и сотрудники налоговой службы проинформируют курян о задолженностях и продемонстрируют работу сервисов «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подробно разъясняя алгоритм действий при поиске сведений. Каждый сможет проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, а при желании погасить их прямо на месте.



