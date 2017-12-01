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В курском МФЦ устроят акцию «Узнай о своих долгах»

Сегодня, 08:23
В курском МФЦ устроят акцию «Узнай о своих долгах»
Сегодня с 11 до 13 часов в Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, что в Курске на Верхней Луговой, 24, состоится акция «Узнай о своих долгах». Ее устроят судебные приставы. Как пояснили в ведомстве, в МФЦ организуют работу мобильного пункта. В рамках акции приставы и сотрудники налоговой службы проинформируют курян о задолженностях и продемонстрируют  работу сервисов «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», подробно разъясняя алгоритм действий при поиске сведений. Каждый сможет проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, а при желании погасить их прямо на месте.

 

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