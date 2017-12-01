Курянку, отчисленную из колледжа, обвинили в мошенничестве

22-летняя жительница Черемисиновского района стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат». По закону граждане в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в средних и высших учебных заведениях, могут являться получателями трудовой пенсии по случаю потери кормильца. В прокуратуре пояснили, что девушка училась в колледже культуры, но ее отчислили. При этом курянка продолжала получать пенсию по потере кормильца. Так она «разбогатела» более, чем на 10 тысяч рублей. Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела.



