Представители банка «Югра» намерены опротестовать решение Арбитражного суда

Накануне Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска представителей банка "Югра" о признании незаконным отзыва лицензии. Это решение бывшее руководство банка будет обжаловать в апелляционном суде.

Адвокаты кредитной организации подчеркивают, что основания для отзыва лицензии применялись Центробанком незаконно. Все установленные нормативы банк соблюдал. Обвинения в адрес руководства "Югры" со стороны Центробанка не подкреплены никакими доказательствами.

В частности, Центробанк имел вопросы к кредитной организации по поводу оценки уровня кредитных рисков и рыночной стоимости обеспечения по ссудам. Признание их некорректными невозможно, поскольку методика была одобрена сами регулятором, а оценка проводилась независимыми оценщиками, аккредитованными ЦБ и АСВ. Еще одно обвинение Центробанка касалось применения серых схем руководством "Югры". Адвокат банка Антон Александров называет это обвинение голословным, поскольку ЦБ лишь выдавал предписания, а не определял принципы "схемности". Само же предписание о доформировании резервов было выполнено банком.