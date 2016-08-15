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Представители банка «Югра» намерены опротестовать решение Арбитражного суда

Сегодня, 11:02
Представители банка «Югра» намерены опротестовать решение Арбитражного суда

Накануне Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска представителей банка "Югра" о признании незаконным отзыва лицензии. Это решение бывшее руководство банка будет обжаловать в апелляционном суде.
Адвокаты кредитной организации подчеркивают, что основания для отзыва лицензии применялись Центробанком незаконно. Все установленные нормативы банк соблюдал. Обвинения в адрес руководства "Югры" со стороны Центробанка не подкреплены никакими доказательствами.
В частности, Центробанк имел вопросы к кредитной организации по поводу оценки уровня кредитных рисков и рыночной стоимости обеспечения по ссудам. Признание их некорректными невозможно, поскольку методика была одобрена сами регулятором, а оценка проводилась независимыми оценщиками, аккредитованными ЦБ и АСВ. Еще одно обвинение Центробанка касалось применения серых схем руководством "Югры". Адвокат банка Антон Александров называет это обвинение голословным, поскольку ЦБ лишь выдавал предписания, а не определял принципы "схемности". Само же предписание о доформировании резервов было выполнено банком.

 

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