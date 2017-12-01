Курскэнерго приняло участие в «Ярмарке вакансий»

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в «Ярмарке вакансий - 2017», организованной ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» в целях содействия трудоустройству студентов и оказания помощи потенциальным работодателям в поиска квалифицированных кадров. Мероприятие посетили более 200 студентов выпускных курсов, обучающихся на 14 различных специальностях. Перед ними выступили представители 23 предприятий и высших учебных заведений Курской области.

Специалисты Курскэнерго рассказали студентам о кадровой политике филиала, социальной поддержке и возможностях профессионального роста молодежи на предприятии. Начальник Железногорского района электрических сетей (РЭС) Михаил Гладких познакомил их с основными направлениями развития электросетевого комплекса региона, со структурой Курскэнерго и имеющимися на предприятии вакансиями. По окончании встречи представители филиала провели собеседования с 19 студентами, обратившимися по вопросу возможного трудоустройства.

«Курскэнерго активно сотрудничает с профильными учебными заведениями Курской области: для учащихся проводятся тематические круглые столы, дни открытых дверей и дни молодого специалиста. Ежегодно предприятие трудоустраивает более 50 талантливых студентов профильных специальностей», - отметила начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова.



