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В Курской области выпало рекордное количество осадков

Сегодня, 11:48
В Курской области выпало рекордное количество осадков
В Курской области погода продолжает бить рекорды. В минувшие выходные зафиксировали декабрьский температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, а воскресенье и понедельник наш регион залило дождями. Как сообщает портал meteovesti.ru, в регионе установлен абсолютный рекорд: за ночь выпало 19 мм осадков, за 18 декабря добавился еще 21 мм. Столько осадков в декабре в Курской области не было за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений. Прежний рекорд, поставленный в 1918 году, в декабре 2017-го был превышен почти на треть.

 

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