Курский "Авангард" к весенней части турнира усилит состав

8 января курский "Авангард" отправится на первый сбор в Турцию, где начнет подготовку к весенней части сезона. Сейчас тренеры отбирают кандидатов в основную команду. Они побывали на товарищеском матче дубля «Авангарда» и чемпиона области «Кристалл». Специалисты постоянно следят за выступлениями дублёров и взаимодействуют с наставником дубля Михаилом Некрасовым. Как отметил старший тренер «Авангарда» Игорь Чугайнов, на примете один-два игрока, которые могут рассчитывать на то, что на них обратят внимание в главной команде. Пока эта информация закрытая, решение примет главный тренер Хасанби Биджиев. Все три сбора курская команда проведет в Турции. Сезон возобновится четвертьфинальным матчем Кубка России в Перми против «Амкара».