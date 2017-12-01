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В Фатежском районе под колесами "десятки" погибла женщина

Сегодня, 12:16
В Фатежском районе под колесами
18 декабря на дорогах Курской области произошли 4 аварии с участием пешеходов, одна из них унесла жизнь женщины. По информации Госавтоинспекции, в понедельник утром в Фатежском районе водитель ВАЗовской "десятки" допустил наезд на 51-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. Пострадавшая от полученных ранений скончалась на месте. 
Чуть ранее в Курске на 1-й Щигровской под колеса ВАЗа попал 77-летний пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте. Пожилого мужчину с травмами доставили в больницу. 
И еще одна утренняя авария - на этот раз в Обояни. Водитель "Рено Логан" сбил мужчину на "зебре". Вечером в Курчатовском районе "Нива" так же наехала на мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба пострадавших оказались на больничных койках.  

 

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