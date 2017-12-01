В Курске рецидивисты избили и ограбили прохожего

По подозрению в совершении разбойного нападения задержаны ранее неоднократно судимые куряне. До позднего вечера молодые люди распивали спиртное, а затем вышли гулять. Встретив на улице Дейнеки случайного прохожего, рецидивисты попросили у него закурить, а потом избили. В результате у потерпевшего перелом ребра. Один из нападавших проверил карманы и отобрал кошелёк с деньгами и телефон. Преступники скрылись, а избитый курянин зашёл домой и вызвал полицию. Задержать злоумышленников удалось «по горячим следам». Однако похищенный телефон они успели продать, а деньги потратить. Кошелёк изъяли в качестве вещественного доказательства. За разбой, совершённый группой лиц с применением насилия, подозреваемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы - сообщили в городском УМВД.