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В Курске рецидивисты избили и ограбили прохожего

Сегодня, 13:01
В Курске рецидивисты избили и ограбили прохожего
По подозрению в совершении разбойного нападения задержаны ранее неоднократно судимые куряне. До позднего вечера молодые люди распивали спиртное, а затем вышли гулять. Встретив на улице Дейнеки случайного прохожего, рецидивисты попросили у него закурить, а потом избили. В результате у потерпевшего перелом ребра. Один из нападавших проверил карманы и отобрал кошелёк с деньгами и телефон. Преступники скрылись, а избитый курянин зашёл домой и вызвал полицию. Задержать злоумышленников удалось «по горячим следам». Однако похищенный телефон они успели продать, а деньги потратить. Кошелёк изъяли в качестве вещественного доказательства. За разбой, совершённый группой лиц с применением насилия, подозреваемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы - сообщили в городском УМВД. 

 

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