Куряне в своих дворах устанавливают тренажеры и столы для домино

Курские власти отчитались о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Хотя сроки многократно срывались - благоустройство должно было завершиться ещё в начале осени - в регионе наконец привели в порядок 510 дворов, из них 127 в Курске, и 58 общественных территорий, в том числе 4 парка в нашем городе. Однако парк имени Дзержинского в этом году сделать так и не успели. Часть работ завершат в 2018 году.

В следующем году условия программы изменятся. Если в этом году принять участие могли только муниципальные образования с населением более 1000 человек и многоквартирные дома, то в 2018-м таких ограничений не будет. Так, в 2017 к программе присоединились 42 муниципалитета, в следующем году их будет уже 77. Увеличится и объём средств, выделенных из федерального бюджета нашей области. 205 млн. рублей поступило в этом году, в 2018-м будет уже 214. На эти деньги приведут в порядок 344 двора и 115 скверов и парков.

Что входит в перечень работ по благоустройству, рассказала председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко: "Есть минимальный перечень работ, который не требует финансового участия собственников. Это обустройство подъездов и подходов к самому подъезду дома. То есть дорога, пешеходная зона, лавочки, урны и освещение двора. Всё остальное там перечислено, могут быть детские площадки, парковочные места, спортивные площадки и иные. То есть собственники дальше могут развить. Есть собственники, которые устанавливали столы с лавочками играть в домино. Есть у некоторых спортивные тренажёры. В частности, мы были в Марьино, там дворовая территория. Детская площадка рассчитана на разновозрастных детей. На совсем маленьких, на более подрощенных деток, и тренажёры для подростков 12-13 лет. То есть фантазия для иного перечня зависит от граждан, от их желаний, ничем не ограничивается. Главное, чтобы это не были какие-то запрещённые вещи, а в остальном, пожалуйста, спортивные площадки, тренажёры. Есть примеры - тренажёры устанавливали для маломобильных групп граждан".

Несколько проектов территорий от нашей области направлены на конкурс лучших практик. Это двор в Касторном, в Курчатове - набережная, в Курске - парк на Студенческой и сквер у памятника Ленину на Красной площади. Победа в конкурсе гарантирует дополнительные финансовые средства на реализацию программы.