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«Веселые истории расскажет Центробанк». Зампред ЦБ Полякова успокаивает граждан сказками про стабильность в секторе

Сегодня, 15:29
«Веселые истории расскажет Центробанк». Зампред ЦБ Полякова успокаивает граждан сказками про стабильность в секторе

 Чиновники Центробанка в очередной раз попытались ввести общественность в заблуждение. Дело в том, что зампред ЦБ Ольга Полякова выступила со странным интервью, в котором рассказывала о стабилизации работы банков. Содержание материала на удивление схоже с выступлениями других чиновников ЦБ: Василия Поздышева и Дмитрия Тулина, -  сообщает  «Версия».

 Независимые эксперты настроены не столь оптимистично. Так, исследователи ВШЭ отмечают, что банковском секторе по-прежнему наблюдается низкая деловая активность и снижение инвестирования.

 Далее Полякова рассказывает о росте уровня кредитования и количества вкладов, что доказывает повышения доверия к банкам. Утверждение выглядит сомнительным, если учесть тот факт, что большинство россиян берут новые кредиты, чтобы рассчитаться со старыми.

 С ростом вкладов тоже все очевидно. В последнее время наблюдается бегство вкладчиков, связанное с массовой ликвидацией банков. Неужели Полякова думает, что обманутым вкладчикам удалось вернуть свои сбережения и они положили их на счет в других банках? Большинство из них потеряло свои деньги, в том числе и «превышенцы» банка «Югра», которых насчитывается свыше 30 тысяч человек.

 Несмотря на неправдоподобность своих высказываний Полякова продолжает утверждать, что в банковском секторе все хорошо. Однако, она не учитывает, какие суммы направил ЦБ на спасение «Бинбанка» и «Открытия» и говорит лишь о росте прибыли в этих кредитных организациях. В действительности, из-за убытков банков прибыль рынка сократилась в 1,5 раза.

 Впрочем, у Поляковой все замечательно. В Сети давно появились документы, согласно которым сумма на зарубежных счетах зампреда превышает 3 млн. евро. Конечно, об этих доходах ничего не сказано в налоговой декларации Поляковой.

 

Источник материала -  https://versia.ru/zampred-olga-polyakova-vystupila-so-strannym-intervyu

 

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