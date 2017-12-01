Пресс-служба драмтеатра: "Золотая маска" для Бурэ стала сюрпризом

Народный артист России, художественный руководитель курского драматического театра имени Пушкина Юрий Бурэ награждён специальной премией "Золотая маска". Такое решение накануне принял секретариат Союза театральных деятелей России во главе с актёром и режиссёром, Народным артистом России Александром Калягиным. Для самого Бурэ это стало сюрпризом, рассказала представитель пресс-службы курского драмтеатра Ольга Люстик: "Мы очень гордимся, что Юрий Валерьевич получил заслуженную награду. Он победил в почётной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". В первую очередь стоит сказать, что среди лауреатов "Золотой маски" в данной номинации Валентин Гафт и Александр Ширвиндт. И 15 апреля на сцене Большого театра Юрий Бурэ получит свою заветную "Золотую маску". Юрий Валерьевич ничего не знал об этом, вчера для него был большой сюрприз. Он был несказанно рад. Поздравления пришли со всех уголков страны, поздравили из Москвы".

"Золотая маска" - российская национальная премия, вручается с 1995 года.

Напомним, Юрий Бурэ трудится в курском драматическом театра с 1982 года. Он также лауреат премий "Человек года-2012" "Курская антоновка" и награды "За особые заслуги перед Курском".