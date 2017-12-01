Активисты рассказали о встрече с Путиным

В Москве сегодня завершил свою работу "Форум действий" Общероссийского народного фронта. Он продлился два дня и собрал более 4 тысяч участников: экспертов ОНФ, представителей власти различных уровней и журналистов. Среди них и 10 курских активистов. Сегодня форум посетил президент России Владимир Путин. Подробностями поделился представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Григорьев.

Сергей Григорьев: "В завершении мероприятия посетил наш форум Владимир Владимирович Путин, лидер "Народного фронта" и Президент России. Поблагодарил за работу "фронтовиков", указал, что за много лет работы Общероссийский народный фронт не потерял своего авторитета, а только нарастил его. Достиг многих успехов, расширил свои ряды. Есть, чем нам гордиться. Указал, что и дальше нам предстоит ещё очень много работы с несправедливостью, нерациональным использованием государственных ресурсов, неквалифицированным государственным управлением. Сказал, что рассчитывает на поддержку в дальнейшем, что ещё много проблем и вызовов стоят перед Россией и нам вместе их решать. И заверил, что при нашей широкой народной поддержке всё у нас получится".

На форуме работали сразу несколько площадок, посвящённых проблемам экологии, образования и других. Самой крупной стала площадка "Молодёжки ОНФ".